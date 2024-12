Dnevnik o razhajanjih med Pirc Musar in Golobom (12. 12.)

Ljubljana, 12. decembra - Anže Lebinger v komentarju Politiki in državniki. Pomembna razlika piše o političnem obračunavanju preko javnih izjav in medijev med predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Pirc Musar Golobu očita, da se od lanskega oktobra še niso opredelili glede predloga zakona, ki naj bi sistemsko uredil položaj izbrisanih.