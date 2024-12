Celjska občina z novim projektom v ohranitev talentov v domačem okolju

Celje, 12. decembra - Celjska občina začenja projekt Mag-net, s katerim želi stkati zavezništvo za inovacije. To bo pomagalo obrniti trend bega možganov in pritegnilo oz. obdržalo talente v domačem okolju, so prepričani. Občina je bila s projektom uspešna na razpisu evropske pobude za mesta in je zanj pridobila 4,5 milijona evrov.