Atlanta premagala Knicks, v polfinale pokala NBA tudi Houston

Atlanta, 12. decembra - Moštvo Atlanta Hawks, ki ga je vodil Trae Young z 22 točkami in 11 asistencami, je v tretji četrtini izničilo zaostanek 10 točk in premagalo New York Knicks s 108:100. V polfinalu pokala severnoameriške košarkarske lige NBA bo igralo proti Milwaukee Bucks. Na drugi tekmi večera so Houston Rockets z 91:90 premagali Golden State Warriors.