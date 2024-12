Belichick po novem univerzitetni trener

New York, 12. decembra - Legendarni ameriški trener Bill Belichick se vrača v ameriški nogomet. Dvainsedemdesetletni strokovnjak bo po novem glavni trener univerze v Severni Karolini UNC, so potrdili pri slednji. Belichick, ki ima hrvaške korenine, je podpisal petletno pogodbo. The Athletic je objavil, da je ta vredna 28,5 milijona evrov.