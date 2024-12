Izrael ob začetku umika iz Libanona obstreljuje Sirijo in Gazo

Washington/Bejrut/Damask/Gaza, 12. decembra - Izraelske sile so izvedle prvi umik iz mesta na jugu Libanona, kjer so jih v skladu z dogovorom o premirju nadomestile libanonske oborožene sile, je v sredo sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Izrael medtem še naprej obstreljuje Sirijo in Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.