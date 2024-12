Crvena zvezda ob koncu brez točk, Juventus boljši od Cityja

Ljubljana, 11. decembra - Nogometaši Crvene zvezde, za katero igrata slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so v šestem krogu lige prvakov izgubili proti Milanu (1:2). Juventus je z 2:0 premagal Manchester City, Barcelona je v Dortmundu premagala tamkajšnjo Borussio s 3:2 in je s 15 točkami prva zasledovalka vodilnega in popolnega Liverpoola.