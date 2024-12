Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq na novem rekordu

New York, 11. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Tehnološki indeks Nasdaq je dosegel novo rekordno vrednost in dan prvič končal nad mejo 20.000 točk, potem ko so iz Googlove matične družbe Alphabet ta teden sporočili, da so dosegli preboj na področju kvantnega računalništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.