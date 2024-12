Pachuca po zmagi nad Botafogom v polfinalu medcelinskega pokala

Doha, 11. decembra - Nogometaši mehiške Pachuce so se po zmagi nad brazilskim Botafogom uvrstili v polfinale medcelinskega pokala. Severnoameriški prvaki so v Dohi svoje južnoameriške tekmece premagali s 3:0, strelci golov so bili Ossama Idrissi, Nelson Deossa in Salomona Rondon. Vsi goli so padli v drugem polčasu, prvi v 50., drugi v 66., tretji pa v 80. minuti.