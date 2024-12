Milano, 11. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so tudi v četrtem krogu lige prvakinj doživele pričakovan poraz. V Monzi jih je s 3:0 (15, 11, 13) premagal Numia Vero Volley Milano. Kamničanke so še brez točke in v skupini C zasedajo zadnje mesto, s štirimi zmagami vodi turški VakifBank.