Državni svet potrdil zvišanje sejnin podpredsedniku in članom sveta za več kot četrtino

Ljubljana, 11. decembra - Državni svet je na današnji seji sprejel spremembe sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in članov DS. Sejnine so uskladili z inflacijo od leta 2013, in sicer v višini 27,9 odstotka. Od januarja bodo tako za delo z volilno bazo mesečno prejemali 117 evrov bruto več, za delo na sejah pa 51,48 evra bruto več.