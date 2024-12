Predstavniki občin Ilirska Bistrica, Klana in Matulji na srečanju o čezmejnem sodelovanju

Jelšane, 11. decembra - Na mednarodnem mejnem prehodu Jelšane so se danes srečali predstavniki občin s slovenske in hrvaške strani meje ter predstavniki policije obeh držav. Predstavniki občin Ilirska Bistrica, Klana in Matulji so se zahvalili policistom ter govorili o čezmejnem sodelovanju, so po srečanju sporočili z občine Ilirska Bistrica.