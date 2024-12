Slovenskim rokometašicam končno deseto mesto na EP

Dunaj, 11. decembra - Slovenske rokometašice so po visokem porazu proti Nemkam s 16:35 osvojile končno deseto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu. Poljakinje, ki so v glavnem delu tekmovanja, tako kot Slovenke, osvojile dve točki in imele enako razliko v danih in prejetih golih -28, so deveto mesto osvojile zavoljo večjega število doseženih golov.