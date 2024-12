V Moderni galeriji fotografska dela s tendenco iskanja neskladnega

Ljubljana, 12. decembra - V Moderni galeriji bodo odprli razstavo Prostor s potencialom premika. Postavitev sledi razvoju v fotografskem mediju prek obravnavanja različnih fotografskih praks in pozicij umetnikov in umetnic. Delom na razstavi je skupna gesta pogleda v iskanju neskladnega in nesorazmernega, so zapisali v galeriji.