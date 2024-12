Izidi lige prvakov v nogometu (1)

* Izidi, 6. krog: - torek, 10. december: Dinamo Zagreb - Celtic 0:0 Girona - Liverpool 0:1 (0:0) Atalanta - Real Madrid 2:3 (1:1) Bayer Leverkusen - Inter 1:0 (0:0) Brest - PSV Eindhoven 1:0 (1:0) Club Brugge - Sporting 2:1 (1:1) Leipzig - Aston Villa 2:3 (1:1) (Benjamin Šeško je igral do 76. minute za Leipzig) (Kevin Kampl je za Leipzig v igro vstopil v 46. minuti) Salzburg - PSG 0:3 (0:1) Šahtar Doneck - Bayern München 1:5 (1:2) - sreda, 11. december: Atletico Madrid - Slovan Bratislava 2:0 (2:0) (Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico) (Kenan Bajrić je igral do 84. minute za Slovan) Lille - Sturm Gradec 3:2 (2:1) (Jon Gorenc Stanković je igral do 84. minute za Sturm) (Tomi Horvat je za Sturm v igro vstopil v 85. minuti) (Arjan Malić je za Sturm v igro vstopil v 87. minuti) 21.00 Milan - Crvena zvezda 21.00 Arsenal - Monaco 21.00 Benfica - Bologna 21.00 Borussia Dortmund - Barcelona 21.00 Feyenoord - Sparta Praga 21.00 Juventus - Manchester City 21.00 Stuttgart - Young Boys - lestvica: 1. Liverpool 6 6 0 0 13:1 18 2. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 12:5 13 3. Aston Villa 6 4 1 1 9:3 13 4. Inter 6 4 1 1 7:1 13 5. Brest 6 4 1 1 10:6 13 6. Lille 6 4 1 1 10:7 13 7. Barcelona 5 4 0 1 18:5 12 8. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16:6 12 9. Bayern München 6 4 0 2 17:8 12 10. Atletico Madrid 6 4 0 2 14:10 12 11. Atalanta 6 3 2 1 13:4 11 12. Arsenal 5 3 1 1 8:2 10 13. Monaco 5 3 1 1 12:7 10 14. Sporting 6 3 1 2 11:9 10 15. Brugge 6 3 1 2 6:8 10 16. Benfica 5 3 0 2 10:7 9 17. Milan 5 3 0 2 10:8 9 18. Real Madrid 6 3 0 3 12:11 9 19. Celtic Glasgow 6 2 3 1 10:10 9 20. Manchester City 5 2 2 1 13:7 8 21. PSV Eindhoven 6 2 2 2 10:8 8 22. Juventus 5 2 2 1 7:5 8 23. Dinamo Zagreb 6 2 2 2 10:15 8 24. PSG 6 2 1 3 6:6 7 25. Feyenoord 5 2 1 2 10:13 7 26. Stuttgart 5 1 1 3 4:11 4 27. Šahtar Doneck 6 1 1 4 5:13 4 28. Sparta Praga 5 1 1 3 5:14 4 29. Sturm Gradec 6 1 0 5 4:9 3 30. Girona 6 1 0 5 4:10 3 31. Crvena zvezda 5 1 0 4 9:17 3 32. Salzburg 6 1 0 5 3:18 3 33. Bologna 5 0 1 4 1:7 1 34. Leipzig 6 0 0 6 6:13 0 35. Young Boys 5 0 0 5 2:17 0 36. Slovan Bratislava 6 0 0 6 5:21 0