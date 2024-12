ZN za pomoč Palestincem v letu 2025 potrebujejo 3,8 milijarde evrov

New York/Ženeva, 11. decembra - Združeni narodi so v danes objavljenem humanitarnem pozivu poudarili, da bodo za humanitarno pomoč Palestincem na razdejanem območju Gaze in na zasedenem Zahodnem bregu v prihodnjem letu potrebovali najmanj štiri milijarde ameriških dolarjev (3,8 milijarde evrov). Poročevalci ZN so bili medtem znova kritični do podpornikov Izraela.