Finance o rezultatih raziskave o storitvah železniških operaterjev v Evropi (11. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Blaž Abe v komentarju Zakaj imajo Italijani in Čehi najboljše železnice? Državne so brcnili v rit piše o raziskavi o storitvah železniških operaterjev v Evropi. Avtor poudarja, da so se v raziskavi najbolje odrezali italijanski, švicarski in češki ponudniki. Razlog za to vidi v vstopu zasebne pobude na trg železniških prevozov.