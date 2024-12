Na veterinarsko higiensko službo dnevno od 800 do 1200 klicev

Maribor, 12. decembra - Slovenija ima po besedah generalne direktorice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vide Znoj vzorno delujoč sistem odvoza poginulih in povoženih živali. Veterinarsko higienska služba, ki dnevno prejme od 800 do 1200 klicev, je letos obnovila svoj vozni park, želi pa si, da bi lahko zapolnila še kadrovske luknje.