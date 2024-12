RTVS bo po reviziji računskega sodišča nemudoma začela odpravljati še preostale napake

Ljubljana, 11. decembra - Radiotelevizija Slovenija (RTVS), ki ji je računsko sodišče izreklo negativno mnenje za računovodske izkaze in pravilnost dela poslovanja za leto 2022, zagotavlja, da bo v skladu z zakonskimi roki pripravila odzivno poročilo. Hkrati bo nemudoma začela izvajati dejavnosti za odpravo napak, ki so še ostale, so navedli za STA.