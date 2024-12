Do konca leta še za več kot dve milijardi evrov odhodkov iz proračuna

Ljubljana, 11. decembra - Odhodki državnega proračuna, ki so do konca novembra znašali 13,3 milijarde evrov, se bodo decembra okrepili. Na finančnem ministrstvu jih načrtujejo za približno 2,2 milijarde evrov, potem ko so se prejšnji mesec ustavili pri 1,2 milijarde evrov. Kljub okrepljeni decembrski porabi pričakujejo nižji primanjkljaj od načrtovanega.