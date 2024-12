Ženske z oviranostmi in migrantke med bolj ogroženimi skupinami žensk

Ljubljana, 11. decembra - Ženske so trikrat pogosteje žrtve nasilja kot moški, nasilje nad ženskami pa je družbeni problem. Nekatere skupine žensk pa so še posebej ranljive in ogrožene, med njimi so ženske z oviranostjo, migrantke in ženske v obporodnem obdobju. Ukrepi za zaščito teh žensk morajo biti sistemski, so ugotavljali na nedavnem posvetu v državnem svetu.