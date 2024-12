Zanimanje za zaposlitev v socialnovarstvenih zavodih letos najnižje doslej

Ljubljana, 11. decembra - Anketa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, v kateri je sodelovalo 79 socialnovarstvenih zavodov, je letos pokazala najnižjo raven zanimanja za zaposlitev v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle doslej. V skupnosti menijo, da so razmere zaskrbljujoče ter od pristojnega ministrstva in celotne vlade zahtevajo takojšne ukrepe.