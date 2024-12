Poslanci skozi predlog novele za podaljšanje roka starih občinskih prostorskih aktov

Ljubljana, 12. decembra - DZ je danes obravnaval predlog novele zakona o urejanju prostora, s katero želi vlada podaljšati rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov in rok veljavnosti starih prostorskih ureditvenih pogojev do leta 2026. Sodeč po predstavitvah poslanskih skupin zadostna podpora ni vprašljiva, so pa poslanci opozorili na širše težave na tem področju.