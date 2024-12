V muzeju Louvre v središču razstave Watteaujev Pierrot, znan kot Gilles

Pariz, 15. decembra - V muzeju Louvre je na ogled razstava Nov pogled na Watteauja - Igralec brez besedila: Pierrot, znan kot Gilles. Razstava raziskuje sliko Pierrota oz. Gillesa francoskega slikarja Antoinea Watteauja ter jo postavlja v kontekst gledališkega življenja na začetku 18. stoletja in umetniških del, ki so jih ustvarili Watteau in njegovi sodobniki.