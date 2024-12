V Stični položili temeljno ploščo za dograditev tamkajšnjega gasilskega centra

Stična, 11. decembra - Prostovoljno gasilsko društvo Stična, ki deluje že 98 let, je v torek dobilo novo gasilsko vozilo GVC-2, hkrati pa so položili temeljno ploščo za dograditev Gasilskega centra Stična. Ta je pomembna naložba, saj bo omogočila varno, strokovno in učinkovito delo gasilcev za prihodnje generacije, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.