Zlate igre v Parizu, nepremagljivi Pogačar in nogometaši na Euru zaznamovali športno leto 2024

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 31. decembra - O tem, kaj je zaznamovalo športno leto 2024 v Sloveniji oziroma po čem so si slovenski ljubitelji športa najbolj zapomnili iztekajoče se leto, ni kakšnega posebnega dvoma. Olimpijske igre s številnimi presežki tudi za Slovence ter skorajda nepremagljivi Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca na Euru 2024 so najbolj izstopali.