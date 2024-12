Britanski kmetje z novim protestom proti načrtovanim spremembam davka na dediščino

London, 11. decembra - Britanski kmetje so danes v Londonu znova protestirali proti vladnim načrtom za spremembo davka na dediščino, ko gre za lastništvo zemljišč. S traktorji so zavzeli središče mesta in se zapeljali tudi mimo vladnih stavb. Kmetje so prepričani, da bi spremembe eksistenčno ogrozile kmetijski sektor in pridelavo hrane.