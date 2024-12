Slovenska podjetja s projektom za uporabo blockchain tehnologije kot storitve

Ljubljana, 11. decembra - Podjetja Telemach, Hashnet in Pro-bit so predstavila projekt SIChain EIPS, prek katerega bodo razvili in integrirali blockchain infrastrukturo kot storitev ter decentralizirano shranjevanje podatkov kot storitev. Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, projekt predstavlja priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo.