Rusija naj bi v regiji Kursk ponovno zavzela dve vasi

Moskva/Kijev, 11. decembra - Ruska vojska je v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile, ponovno zavzela vasi Darino in Plohovo, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajina je medtem z raketami in droni napadla ruski obmejni regiji Rostov in Brjansk, kjer so bili po navedbah lokalnih oblasti poškodovani industrijski objekti.