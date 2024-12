Svet kočevske gimnazije in srednje šole skuša že drugič razrešiti ravnatelja

Kočevje, 11. decembra - Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje skuša vnovič razrešiti ravnatelja Gregorja Pečana. Med drugim mu očita neprimeren odnos do staršev, otrok in zaposlenih. Pečan vse očitke zavrača, svetu pa očita, da je sestavljen nezakonito. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se v primer za zdaj ne nameravajo vmešavati.