V skupini borz za elektriko Adex tudi madžarska borza

Ljubljana, 11. decembra - Skupina Adex ob slovenski in srbski borzi za električno energijo BSP in Seepex po novem vključuje tudi madžarsko borzo za električno energijo HUPX. S tem se bo povečala likvidnost borz Adexa in okrepil njen položaj v regiji, kjer postajajo središče trgovanja z elektriko, so povedali danes v Ljubljani.