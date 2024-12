V SEM v letu 2025 delna prenova stalne razstave Med naravo in kulturo

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 26. decembra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) v letu 2025 med večjimi razstavnimi projekti načrtujejo delno prenovo stalne razstave Med naravo in kulturo ter ob koncu leta pripravo velike občasne razstave o maskah in maskiranju. Sicer bo v muzeju še do konca oktobra na ogled razstava Maksim Gaspari: Ustvarjene podobe naroda.