Novogoriški Avtomobili nocoj pripotujejo v Kino Šiška s ploščo največjih uspešnic

Ljubljana, 11. decembra - Novogoriška skupina Avtomobili s svojo glasbo potuje že 42 let, ob letošnji 40-letnici izdaje prvega albuma pa je pri ZPK RTV Slovenija izšla plošča njihovih največjih uspešnic. Album Potujemo so napovedali z istoimensko novo pesmijo, ki je trenutno tudi popevka tedna na Valu 202, vse mejnike pa so povezali v koncert, ki bo nocoj v Kinu Šiška.