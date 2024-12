EPK Nova Gorica-Gorica: Za Gorico EPK spodbuda za nadaljnje čezmejno sodelovanje

pogovarjala se je Eva Horvat

Gorica, 13. decembra - Po predstavitvah EPK Nova Gorica-Gorica v Sloveniji, Bruslju in Berlinu so organizatorji program prireditev predstavili še prebivalcem dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) v Gorici, saj se zavedajo, da bo EPK uspeh, če bodo z njim živeli tudi domačini. Za FJK in Gorico je EPK spodbuda za nadaljnje čezmejno sodelovanje in za promocijo regije.