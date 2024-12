Delo: NPU pri nakupu Univerze na Primorskem ni zaznal kaznivega dejanja

Koper, 11. decembra - Na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) so za časnik Delo potrdili, da so odstopili od obravnave posla Univerze na Primorskem z nakupom prostorov za nov študentski dom v poslovnem objektu Barka v Kopru, saj niso našli znakov kaznivega dejanja. Rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar je za STA to odločitev označila kot pričakovano.