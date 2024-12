Kurdski borci sklenili dogovor o prekinitvi ognja v sirskem Manbidžu

Damask, 11. decembra - Kurdske Sirske demokratične sile (SDF) so danes sporočile, da so ob posredovanju ZDA dosegle dogovor o prekinitvi ognja s proturškimi silami v mestu Manbidž na severu Sirije. Na območju so od nedavne odstavitve Bašarja al Asada potekali intenzivni spopadi med njimi, v katerih je bilo ubitih 218 borcev. SDF se bo sedaj iz mesta umaknil.