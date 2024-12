Na Ljubljanski borzi dopoldne največ zanimanja za NLB

Ljubljana, 11. decembra - Dva dni po skupščini zanimanje za delnice NLB ne pojenja. V dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi so bile najbolj prometne, se je pa danes njihov tečaj obrnil navzdol. Cenijo se tudi delnice Save Re, Telekoma Slovenije, Petrola in Luke Koper, dražje kot v torek so za zdaj le delnice Krke. Indeks SBI TOP se do 11.30 skoraj ni spremenil.