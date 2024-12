Spletni trgovec Zalando v prevzem tekmeca About You

Frankfurt, 11. decembra - Nemški spletni trgovec z oblačili, obutvijo in dodatki Zalando namerava prevzeti svojega nemškega tekmeca About You. Zalando je namreč oddal ponudbo za pridobitev do sto odstotkov delnic About You, pri čemer si je skoraj tri četrtine delnic že zagotovili. Podjetji verjameta, da bo združitev bolje naslavljala potrebe strank in omogočila širitev.