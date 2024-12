Novi sirski premier poziva k stabilnosti in miru

Damask, 11. decembra - Predsednik sirske prehodne vlade Mohamed al Bašir je v torek pozval k stabilnosti in miru v državi, v kateri so minuli konec tedna uporniki v bliskovito ofenzivi strmoglavili režim Bašarja al Asada. Baširja so imenovali na čelo prehodne vlade, ki naj bi državo vodila do marca prihodnje leto.