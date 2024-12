V ZDA vse več podrobnosti o morebitnem motivu za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice

New York, 11. decembra - Osumljenca za umor direktorja največje zdravstvene zavarovalnice v ZDA UnitedHealth so v torek privedli na sodišče v Pensilvaniji. V javnost pa curljajo podrobnosti o morebitnem motivu za umor. Ameriški mediji poročajo, da je bil napadalec Luigi Mangione jezen na zdravstvene zavarovalnice in ameriške korporacije nasploh.