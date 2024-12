Šeškov in Kamplov Leipzig brez možnosti za izločilne boje

Ljubljana, 10. decembra - Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so tudi v šestem krogu elitne lige prvakov izgubili. Na domačem stadionu jih je s 3:2 premagala Aston Villa, s čimer nemški predstavnik nima več možnosti za uvrstitev med najboljših 24 in izločilne boje. Šeško je igral 75 minut, Kampl pa v drugem polčasu.