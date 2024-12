Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so se v torek znižale, medtem ko so se trgi umirili po povolilnem direndaju, vrednost matične družbe Googla Alphabet pa je poskočila zaradi tako imenovane "pomembne" tehnološke objave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.