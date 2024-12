Novo mesto, 10. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti pokala Slovenije. V polfinalu so v gosteh s 3:1 (-19, 26, -19, -26) premagali Krko. Drugi polfinale bo na vrsti v sredo ob 19.30, ko se bosta na Ravnah na Koroškem pomerila domači Fužinar Sij Metal in i-Vent Maribor.