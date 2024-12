Liverpool še naprej stoodstoten v ligi prvakov

Ljubljana, 10. decembra - Nogometaši Liverpoola so v ligaškem delu elitne lige prvakov še šestič na prav toliko tekmah zmagali. Z 1:0 so v gosteh premagali Girono, 50. zadetek v ligi prvakov pa je dosegel Mohamed Salah. Na drugi tekmi zgodnejšega termina sta se Dinamo Zagreb in Celtic razšla brez zmagovalca (0:0).