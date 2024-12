Odbor DZ potrdil predlog prehodnega zakona za Teš

Ljubljana, 10. decembra - Pristojni odbor DZ je potrdil predlog zakona, po katerem bi Teš do konca aprila 2027 primarno zagotavljal toploto. Opozicija ni verjela argumentom vlade, da lahko Teš in premogovnik le tako poslujeta naprej. Koalicija je ob pomislekih predlog podprla in sprejela tudi sklep, da se z zakonom ne prejudicira izstopa iz premoga pred letom 2033.