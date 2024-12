Pri Los Angelesu izbruhnil nevaren požar

Los Angeles, 10. decembra - Okrog predmestja Los Angelesa Malibu v ameriški zvezni državi Kaliforniji je v ponedeljek izbruhnil požar, ki je do zjutraj uničil skoraj 1000 hektarjev površin in se zaradi močnih sezonskih vetrov hitro širi naprej, poročajo ameriški mediji. Oblasti so ukazale evakuacijo vzhodnega dela Malibuja, ki obsega 6000 ljudi.