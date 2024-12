Po mnenju lekarniške zbornice ugovor vesti farmacevtov že ustrezno urejen

Ljubljana, 10. decembra - Po mnenju Lekarniške zbornice Slovenije je pravica do ugovora vesti farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarniški dejavnosti ustrezno urejena v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Kljub pravici do ugovora vesti je pacientom treba zagotoviti nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvena varstva, so ob tem poudarili v zbornici.