Združeno kraljestvo in Nemčija z dogovorom o skupnem boju proti tihotapcem migrantom

London, 10. decembra - Notranji ministrici Združenega kraljestva in Nemčije, Yvette Cooper in Nancy Faeser sta danes podpisali skupni akcijski načrt za boj proti tihotapcem migrantov. Kot so sporočili v Londonu, se je Nemčija v okviru dogovora zavezala, da bo posredovanje pri tihotapljenju v svoji zakonodaji jasno opredelila za kaznivo dejanje.