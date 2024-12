V EU lani s spletnimi oglasi najpogosteje iskali vodje prodaje, trženja in razvoja

Luxembourg, 15. decembra - Delodajalci v državah EU so lani s spletnimi oglasi najbolj množično iskali vodje prodaje, trženja in razvoja. Sledilo je povpraševanje po delavcih v predelovalnih dejavnostih in ostalih delavcih v prodaji, je razvidno iz podatkov Evropskega statističnega urada Eurostat, objavljenih pred nekaj dnevi.