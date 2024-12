Velika Britanija, Francija in Nemčija svarijo Iran zaradi jedrskega programa

London/Berlin/Pariz/Teheran, 10. decembra - Velika Britanija, Francija in Nemčija so danes pritisnile na Iran, naj nemudoma prekine krepitev bogatenja urana in zaustavi jedrsko eskalacijo, potem ko je Teheran po podatkih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) nedavno zagnal 6000 novih centrifug za bogatenje urana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.