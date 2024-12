Ljubljanska univerza in Novartis Slovenija podpisala sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 10. decembra - Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič in generalna direktorica Novartisa Petra Štefanič Anderluh sta podpisala sporazum o strateškem sodelovanju. Ta postavlja temelje za nadaljnjo krepitev partnerstva pri sooblikovanju kadrov in talentov v okviru študijskega procesa, vseživljenjskega učenja, znanstvenega raziskovanja, razvoja in inovacij.